Європарламент ухвалив резолюцію до річниці російського вторгнення в Україну

Європейський парламент ухвалив резолюцію до річниці вторгнення Росії в Україну. Євродепутати закликають надати Україні авіацію, а також готуватися до переговорів щодо вступу до ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європарламент.
Резолюція засуджує російське вторгнення і закріплює непохитну підтримку України з боку ЄС. Євродепутати закликають надати Україні винищувачі, гелікоптери, ракетні системи та збільшити постачання боєприпасів.
Резолюція закликає членів ЄС прийняти десятий пакет санкцій проти Росії до кінця лютого та суттєво розширити його. Європарламент просить зробити діючі санкції більш ефективними та заблокувати "лазівки" для Росії.
Також депутати закликають сформувати механізм для конфіскації заморожених російських активів на користь України.
геополітичну ситуацію в Європі, "що вимагає від ЄС сміливих і комплексних політичних, безпекових і фінансових рішень".
Тому європейські депутати закликають Україну, Єврокомісію та Єврораду працювати над початком переговорів про вступ до ЄС цього року.
Нагадаємо, ООН у річницю вторгнення Росії збирається ухвалить резолюцію про суверенітет та цілісність України.
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