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Европарламент и совет ЕС не смогли договориться по бюджету 2019 года

Новости » Политика    20.11.2018 - 06:28
Европарламент и совет ЕС не смогли договориться по бюджету 2019 года
Иллюстративное фото (twitter.com/Europarl_EN)

Переговоры в Брюсселе были остановлены

Представители стран Европейского союза и депутаты Европарламента не смогли согласовать бюджет ЕС на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что переговоры в Брюсселе были остановлены, так как сторонам не удалось достичь всех подходящих договоренностей к необходимому сроку.

Комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что в течение нескольких дней будет создано новое предложение по бюджету от Еврокомиссии. Это может позволить обеспечить соглашение до конца этого года.

Также он добавил, что если не выйдет достичь прорыва в переговорах, то финансирование будет осуществляться помесячно из того бюджета, что уже существует, без запланированного повышения на следующий год.

Напомним, страны ЕС расширят военное сотрудничество. На встрече главы МИД и министры обороны ЕС одобрили осуществление 17 проектов, которые предусмотрены в рамках "постоянного сотрудничества" PESCO.

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