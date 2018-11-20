Європарламент і рада ЄС не змогли домовитися щодо бюджету 2019 року

Ілюстративне фото (twitter.com/Europarl_EN)

Переговори в Брюсселі були зупинені

Представники країн Європейського союзу та депутати Європарламенту не змогли узгодити бюджет ЄС на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що переговори в Брюсселі були зупинені, оскільки сторонам не вдалося досягти відповідних домовленостей до необхідного терміну.

Комісар ЄС з бюджету Гюнтер Еттінгер заявив, що протягом кількох днів буде створено нову пропозицію по бюджету від Єврокомісії. Це може дозволити забезпечити угоду до кінця цього року.

Також він додав, що якщо не вийде досягти прориву в переговорах, то фінансування буде здійснюватися щомісяця з того бюджету, що вже існує, без запланованого підвищення на наступний рік.

Нагадаємо, країни ЄС розширять військову співпрацю. На зустрічі глави МЗС і міністри оборони ЄС схвалили здійснення 17 проектів, які передбачені в рамках постійної співпраці" PESCO.