ua ru
Чт, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Європарламент схвалив нові заходи проти обходу санкцій та фінансування тероризму

Новость на русском →
Четвер 06 квітня 2023 21:58
Європарламент схвалив нові заходи проти обходу санкцій та фінансування тероризму Фото: Європарламент схвалив нові заходи проти обходу санкцій та фінансування тероризму (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європарламент схвалив більш суворі правила, які допоможуть боротися з обходом санкцій, фінансуванням тероризму та відмиванням грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу відомства.

У Європарламенті зазначають, що, згідно з новими заходами, банки, менеджерів активів та криптоактивів, агентів з нерухомості та віртуальної нерухомості та професійні футбольні клуби високого рівня зобов'яжуть перевіряти своїх осіб клієнтів.

При цьому вищезазначені організації повинні встановлювати ризики відмивання грошей та фінансування тероризму та передавати інформацію до центрального реєстру.

Також нововведення спрямовані на регулювання операцій з готівкою та криптовалютою. У разі відсутності ідентифікації особи встановлюватимуть ліміти: до 7000 євро для готівкових платежів та до 1000 євро для переказів криптоактивів.

Крім цього, у Євросоюзі заборонять будь-які схеми отримання громадянства за інвестиції та забезпечать контроль над так званими "золотими візами".

Усі країни ЄС зобов'яжуть створити підрозділи фінансової розвідки для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. При цьому члени блоку повинні будуть збирати інформацію про власників яхт, літаків та автомобілів вартістю понад 200 000 євро.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Євросоюз хоче запустити проект для покращення ефективності санкцій проти Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Санкції проти Росії
NEWS
Китай може змінити позицію щодо України після контрнаступу: думка експерта
Китай може змінити позицію щодо України після контрнаступу: думка експерта
DAILY
Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів