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Минздрав призывает работодателей перевести своих сотрудников на удаленную работу

Понедельник 19 октября 2020 13:25
Минздрав призывает работодателей перевести своих сотрудников на удаленную работу
Фото: Ирина Микича (moz.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 19 октября, заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что работодатели должны организовать работу своих сотрудников в удаленном режиме, если есть такая возможность. Это связано со стремительным ростом новых случаев коронавируса в Украине.

Об этом Ирина Микичак заявила во время брифинга.

"Каждый работодатель, каждый руководитель фирмы, предприятия должен организовывать работу своих работников таким образом, чтобы все те, кто могут работать в удаленном доступе - работали в удаленном доступе", - сказала она.

Также Микичак добавила, что любое собрание нужно проводить с соблюдением всех требований, которые касаются карантинных ограничений.

"Не нужно лишний раз собирать людей, организовывать встречи, совещания, собрания в офлайн-режиме, то есть в "живом" формате", - объяснила заместитель министра.

Напомним, в Украине с начала пандемии подтвердили коронавирус уже у 303 638 человек.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в декабре в Украине может быть 400 тысяч активных больных COVID-19, если текущая динамика заболеваемости сохранится.

Также сообщалось, что в Украине уже заняты 59,8% больничных коек для пациентов с подозрением или подтвержденным коронавирусом.

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