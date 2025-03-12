Європарламент проти будь-яких спроб змусити Україну капітулювати заради мирної угоди

Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку оборони України. У ній депутати виступили проти спроб примусити Київ капітулювати заради мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

У резолюції, ухваленій 12 березня, Європарламент заявив, що ЄС є головним стратегічним союзником України й має допомагати їй у відстоюванні права на самооборону.

Євродепутати привітали пропозицію про 30-денне перемир’я. Вони очікують, що Росія погодиться на нього і припинить усі атаки на українське цивільне населення, інфраструктуру та територію.

Підтримка України та посилення її оборони

У резолюції йдеться про те, що ЄС та його держави-члени наразі стали головними стратегічними союзниками Києва і повинні зберігати свою роль найбільшого донора. Тому для підтримки права України на самооборону країни Євросоюзу мають суттєво збільшити свою допомогу Україні.

Окрім того, Європарламент закликав ЄС сприяти забезпеченню надійних гарантій безпеки для України, щоб стримати подальшу агресію РФ.

"Київ має отримати можливість відмовитися від поспішних угод, які можуть послабити його безпеку у середньо- та довгостроковій перспективі й піддати його та інші європейські країни ризику нової російської агресії. Євродепутати категорично виступають проти будь-яких спроб змусити українське керівництво капітулювати заради укладення так званої мирної угоди", - зазначається у резолюції.

Депутати Європарламенту також наголосили, що переговори щодо європейської безпеки неможливі без участі ЄС. У зв’язку з цим вони вітають створення "коаліції охочих" для потенційного європейського контролю за виконанням майбутньої мирної угоди.

Резолюцію ухвалили 442 голосами "за", 98 - "проти" та 126 утрималися.