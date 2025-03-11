Безпека України нерозривно пов’язана з безпекою Європи, - Кошта

У вівторок, 11 березня, в Європейському парламенті відбулися дебати стосовно обороноздатності ЄС та підтримки України. На засіданні голова Євроради Антоніу Кошта наголосив, що безпека Європи та України нерозривно пов'язані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Виступаючи перед депутатами, Кошта заявив, що зараз Європа зіштовхнулась з геополітичною напруженістю та серйозними викликами. За його словами, війна Росії проти України та ширша загроза для Європи змусили ЄС ухвалювати амбітні рішення щодо зміцнення оборони та безпеки.

"Безпека України нерозривно пов’язана з безпекою Європи. Тому ми підкріплюємо слова реальними діями", - підкреслив Кошта і пообіцяв продовжувати роботу над зміцненням Європи.

Присутня на дебатах глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн додала, що Європа має взяти більший контроль над своєю обороною, оскільки "спектр загроз розширюється з кожним днем". Вона нагадала про новий план ReArm Europe, згідно з яким ЄС повинен прискорити виробництво оборонної продукції.

"Мир більше не можна сприймати як належне, адже європейський безпековий порядок опинився під загрозою", - підкреслила фон дер Ляйен.

Багато депутатів підтримали нові ініціативи Єврокомісії щодо посилення оборонної промисловості, зміцнення кордонів ЄС та продовження підтримки України. Водночас деякі депутати наголосили на необхідності довгострокової спільної оборонної стратегії, яка враховуватиме як нинішні, так і майбутні виклики, зокрема на східних кордонах ЄС.