Європарламент продовжив безмитну торгівлю з Україною ще на рік

Згідно з рішенням, депутати Європарламенту схвалили пропозицію поновити призупинення імпортних мит, антидемпінгових мит і гарантій щодо українського експорту до Європейського Союзу ще на рік на тлі війни Росії проти України.

Призупинення застосування тарифів стосується фруктів та овочів, що підпадають під систему вхідних цін, а також сільськогосподарської непереробленої та переробленої продукції, що підпадає під дію тарифно-квотних обмежень.

Мита для промислових товарів припинили діяти ще з 1 січня 2023 року за умовами Угоди про асоціацію.