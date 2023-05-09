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Європарламент продовжив безмитну торгівлю з Україною ще на рік

Фото: Європарламент продовжив безмитну торгівлю з Україною ще на рік (flick.com)
Автор: Тетяна Степанова

Європарламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на один рік з метою підтримки економіки країни в умовах війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Європейського парламенту.

Згідно з рішенням, депутати Європарламенту схвалили пропозицію поновити призупинення імпортних мит, антидемпінгових мит і гарантій щодо українського експорту до Європейського Союзу ще на рік на тлі війни Росії проти України.

Призупинення застосування тарифів стосується фруктів та овочів, що підпадають під систему вхідних цін, а також сільськогосподарської непереробленої та переробленої продукції, що підпадає під дію тарифно-квотних обмежень.

Мита для промислових товарів припинили діяти ще з 1 січня 2023 року за умовами Угоди про асоціацію.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Україна домовилася з Євросоюзом про продовження ще на рік "економічного безвізу", що полегшує експорт з країни.

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Європарламент