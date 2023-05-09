Европарламент продлил беспошлинную торговлю с Украиной еще на год

Согласно решению, депутаты Европарламента одобрили предложение возобновить приостановку импортных пошлин, антидемпинговых пошлин и гарантий украинского экспорта в Европейский Союз еще на год на фоне войны России против Украины.

Приостановление применения тарифов касается фруктов и овощей, подпадающих под систему входящих цен, а также сельскохозяйственной непереработанной и переработанной продукции, подпадающей под действие тарифно-квотных ограничений.

Таможенные пошлины для промышленных товаров прекратили действовать еще с 1 января 2023 года по условиям Соглашения об ассоциации.