RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Европарламент продлил беспошлинную торговлю с Украиной еще на год

Фото: Европарламент продлил беспошлинную торговлю с Украиной еще на год (flick.com)
Автор: Татьяна Степанова

Европарламент проголосовал за продление беспошлинной торговли с Украиной еще на один год для поддержки экономики страны в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Европейского парламента.

Согласно решению, депутаты Европарламента одобрили предложение возобновить приостановку импортных пошлин, антидемпинговых пошлин и гарантий украинского экспорта в Европейский Союз еще на год на фоне войны России против Украины.

Приостановление применения тарифов касается фруктов и овощей, подпадающих под систему входящих цен, а также сельскохозяйственной непереработанной и переработанной продукции, подпадающей под действие тарифно-квотных ограничений.

Таможенные пошлины для промышленных товаров прекратили действовать еще с 1 января 2023 года по условиям Соглашения об ассоциации.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина договорилась с Евросоюзом о продлении еще на год "экономического безвиза", что облегчает экспорт из страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Европарламент