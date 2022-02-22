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Европарламент призвал ЕС ввести санкции против России и усилить помощь Украине

Автор: Валерия Полищук

Депутаты Европарламента осудили признание "ЛДНР" Россией. При этом они призвали ЕС ввести санкции против РФ и усилить экономическую помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

"Такой шаг не только является чрезвычайно серьезным нарушением международного права и минских соглашений, но и ставит под сомнение надежность РФ как международного партнера и ее способность держать свое слово на международной арене", - заявили в Европарламенте, добавив, что решение РФ ставит под сомнение фактическую готовность России деэскалировать напряженную ситуацию вокруг Украины и способствовать мирному урегулированию конфликта.

Евродепутаты призвали РФ немедленно отказаться от признания "ЛДНР" и вернуться за стол переговоров.

"Мы призываем Европейский союз работать в тесном сотрудничестве со своими международными партнерами и быстро ввести санкции против тех, кто причастен к этому незаконному акту, а также более широкий пакет прогрессивных, пропорциональных и решительно сдерживающих экономических санкций против РФ", - говорится в заявлении.

В то же время евродепутаты призвал ЕС усилить экономическую помощь украинской экономике.

Напомним, брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк заявил, что 22 февраля послы Евросоюза согласовали санкции против РФ.

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ЕвропарламентДНРСанкции против России