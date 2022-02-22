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Європарламент закликав ЄС ввести санкції проти Росії і посилити допомогу Україні

Автор: Валерія Поліщук

Депутати Європарламенту засудили визнання "ЛДНР" Росією. При цьому вони закликали ЄС ввести санкції проти РФ і посилити економічну допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європарламенту.

"Такий крок не тільки є надзвичайно серйозним порушенням міжнародного права і Мінських угод, але і ставить під сумнів надійність РФ як міжнародного партнера і її здатність тримати своє слово на міжнародній арені", - заявили в Європарламенті, додавши, що рішення РФ ставить під сумнів фактичну готовність Росії деескалувати напружену ситуацію навколо України і сприяти мирному врегулюванню конфлікту.

Євродепутати закликали РФ негайно відмовитися від визнання "ЛДНР" і повернутися за стіл переговорів.

"Ми закликаємо Європейський союз працювати в тісній співпраці зі своїми міжнародними партнерами і швидко ввести санкції проти тих, хто причетний до цього незаконного акту, а також більш широкий пакет прогресивних, пропорційних і рішуче стримуючих економічних санкцій проти РФ", - йдеться в заяві.

Водночас євродепутати закликав ЄС посилити економічну допомогу українській економіці.

Нагадаємо, брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк заявив, що 22 лютого посли Євросоюзу погодили санкції проти РФ.

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ЄвропарламентДНРСанкції проти Росії