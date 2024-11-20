Європарламент погодив усіх кандидатів у Єврокомісію, - Politico
Європейський парламент погодив усіх сімох досі незатверджених кандидатів на посади у нову Єврокомісію. Вона може розпочати роботу вже 1 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як повідомляє видання, слухання кандидатів у єврокомісари почалися 4 листопада і мали завершитися минулого тижня. Весь цей час політики проходили різні перевірки.
Зокрема, декілька раундів проходив угорський політик Олівер Варгеї, якого пропонували на посаду комісара з охорони здоровʼя і добробуту тварин.
Раніше він відповідав за розширення ЄС, але через позицію його країни щодо України йому вирішили дати іншу посаду.
Понад тиждень долі кандидатів вирішувалися у політичних суперечках між ключовими політичними групами - правоцентристською Європейською народною партією (ЄНП) та па партією Соціалісти та демократи.
Politico зазначає, що безвихідь зупинила процес перевірки шістьох виконавчих віцепрезидентів (Каї Каллас з Естонії, Раффаеле Фітто з Італії, Роксани Мінзату з Румунії, Стефана Сежурне з Франції, Терези Рібери з Іспанії та Хенна Віркунен з Фінляндії), а також угорця Олівера Варгелі.
Вибори у ЄС
Нагадаємо, цього літа пройшли вибори до Європарламенту, після яких відбулося оновлення керівництва ключових європейських інституцій.
Зокрема, Урсула фон дер Ляєн була переобрана на посаду голови Європейської комісії на другий термін.
Роберта Мецола також була переобрана на посаду президентки Європейського парламенту.
Також у вересні фон дер Ляєн оголосила новий склад Єврокомісії. Серед 27 членів комісії, декілька політиків обійматимуть ключові для України посади.
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