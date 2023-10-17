Європарламент погодив створення Українського фонду у розмірі 50 млрд євро

Євродепутати проголосували за вдосконалену пропозицію щодо виділення 50 мільярдів євро на відновлення, реконструкцію та модернізацію України у період 2024-2027 років.

"За" таку ініціативу віддали голос 512 депутатів ЄП, 45 виступили "проти" та ще 63 "утрималися".

"Депутати Європарламенту закликають посилити демократичну підзвітність у рамках механізму та закликають Україну зберегти багатопартійний характер свого демократичного державного устрою та узгодити вимоги членства в ЄС", - йдеться у релізі.

Чим викликана необхідність терміново затвердити механізм перегляду довгострокового бюджету ЄС?

Механізм для України є частиною перегляду довгострокового бюджету Євросоюзу, який необхідно скоригувати, оскільки він "уже значно виснажений через численні кризи, з якими ЄС зіткнувся з 2021 року".

Євродепутати наполягають на його якнайшвидшому затвердженні для України в рамках перегляду бюджету, оскільки жодної допомоги країні після кінця 2023 року не передбачено.

Також Європарламент закликає підтримати пакет, який буде інтегрований до річного бюджету на 2024 рік. Переговори щодо нього погодять у листопаді.

Український фонд

Нагадаємо, 20 червня Єврокомісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за допомогою якого нашій державі будуть надані гранти та позики на суму до 50 мільярдів євро на період до 2027 року.

Механізм замінить поточну підтримку ЄС Україні через Інструмент сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва - ​​Глобальна Європа (NDICI) та Програму макроекономічної фінансової допомоги (MFA+ ), термін дії яких закінчується наприкінці 2023 року.

Крім того, Україна також зарахує кошти, які отримає від Механізму передвступної допомоги (IPA).

Фіндопомога від ЄС

У червні президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для України.

Пізніше Рада міністрів ЄС з економіки й фінансів розглянула пропозиції Європейської комісії щодо перегляду багаторічного бюджету ЄС на 2024-2027 роки, який включає створення Українського фонду обсягом 50 млрд євро.

Щоб отримати таке фінансування, Україна має представити план відновлення, який має складатися з напрямків інвестування та упровадження реформ, включаючи перетворення, що пов’язані з інтеграцією України в ЄС.