Европарламент поддержал принятие Болгарии и Румынии в Шенген

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Парламентарии проголосовали за принятие Румынии и Болгарии в Шенгенское безвизовое пространство

Европейский парламент сегодня, 11 декабря, проголосовал за принятие Румынии и Болгарии в Шенгенское безвизовое пространство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Balkan Insight.

При этом издание отмечает отсутствие консенсуса между членами Европейского совета.

В резолюции говорится, что присоединение к Шенгенскому соглашению не должно быть связано с верховенством права в обеих странах. Документ также призывает ЕС активизировать процесс принятия решений по делу Хорватии.

Местные СМИ также сообщают, что противниками вступления Румынии и Болгарии в Шенген выступили представители Нидерландов.

Напомним, Европейский парламент 5 июля одобрил создание новой Европейской системы авторизации и информации о путешествиях ETIAS (Travel Information & Authorisation System).

Граждане стран, которые не являются членами Европейского союза, должны получить разрешение перед поездкой в ​​ЕС. В частности, новая система, которая стартует в 2021 году, позволит дополнительно проверять безвизовых туристов, а также лиц, которые могут представлять опасность.