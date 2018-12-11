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Європарламент підтримав прийняття Болгарії та Румунії до Шенгену

Новини » Політика    11.12.2018 - 20:39
Європарламент підтримав прийняття Болгарії та Румунії до Шенгену
Ілюстративне фото (gettyimages.com)

Парламентарії проголосували за прийняття Румунії і Болгарії в Шенгенський безвізовий простір

Європейський парламент сьогодні, 11 грудня, проголосував за прийняття Румунії та Болгарії до Шенгенського безвізового простору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Balkan Insight.

При цьому видання відзначає відсутність консенсусу між членами Європейської ради.

У резолюції йдеться, що приєднання до Шенгенської угоди не повинно бути пов'язано з верховенством права в обох країнах. Документ також закликає ЄС активізувати процес прийняття рішень по справі Хорватії.

Місцеві ЗМІ також повідомляють, що противниками вступу Румунії та Болгарії до Шенгену виступили представники Нідерландів.

Нагадаємо, Європейський парламент 5 липня схвалив створення нової Європейської системи авторизації та інформацією про подорожі ETIAS (Travel Information & Authorisation System).

Громадяни країн, які не є членами Європейського союзу, повинні отримати дозвіл перед поїздкою в ЄС. Зокрема, нова система, яка стартує в 2021 році, дозволить додатково перевіряти безвізових туристів, а також осіб, які можуть представляти небезпеку.

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