Європарламент підтримав заборону одноразової пластикової упаковки

З 2030 року в ЄС буде заборонено одноразову пластикову упаковку для фруктів і овочів, для приправ у ресторанах швидкого харчування, тонкі пластикові пакети для продуктів і міні-пляшки для косметики в готелях.

Країни ЄС також будуть зобов’язані забезпечити збір щонайменше 90% одноразових пластикових пляшок і банок щороку, починаючи з 2029 року, через системи повернення внесків, щоб забезпечити переробку більшої кількості відходів.