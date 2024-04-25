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Європарламент підтримав заборону одноразової пластикової упаковки

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У середу, 24 квітня, Європейський парламент схвалив закон, який забороняє певну одноразову пластикову упаковку, як-от міні-пляшки для шампуню в готелях і тонкі пластикові пакети для продуктів, щоб стримати зростаюче накопичення пакувальних відходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

З 2030 року в ЄС буде заборонено одноразову пластикову упаковку для фруктів і овочів, для приправ у ресторанах швидкого харчування, тонкі пластикові пакети для продуктів і міні-пляшки для косметики в готелях.

Країни ЄС також будуть зобов’язані забезпечити збір щонайменше 90% одноразових пластикових пляшок і банок щороку, починаючи з 2029 року, через системи повернення внесків, щоб забезпечити переробку більшої кількості відходів. 

Нагадаємо, з січня 2023 року в Україні минув термін, протягом якого в супермаркетах могли використовувати для пакування ряду товарів надтонкі пластикові пакети. Тепер дозволяється використовувати тільки біорозкладні варіанти.

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