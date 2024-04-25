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Европарламент поддержал запрет одноразовой пластиковой упаковки

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В среду, 24 апреля, Европейский парламент одобрил закон, запрещающий определенную одноразовую пластиковую упаковку, например мини-бутылки для шампуня в отелях и тонкие пластиковые пакеты для продуктов, чтобы сдержать растущее накопление упаковочных отходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

С 2030 года в ЕС будет запрещена одноразовая пластиковая упаковка для фруктов и овощей, для приправы в ресторанах быстрого питания, тонкие пластиковые пакеты для продуктов и мини-бутылки для косметики в отелях.

Страны ЕС также будут обязаны обеспечить сбор по меньшей мере 90% одноразовых пластиковых бутылок и банок ежегодно, начиная с 2029 года, через системы возврата взносов, чтобы обеспечить переработку большего количества отходов. 

Напомним, с января 2023 года в Украине истек срок, в течение которого в супермаркетах могли использовать для упаковки ряда товаров сверхтонкие пластиковые пакеты. Теперь разрешается использовать только биоразлагаемые варианты.

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