Європарламент підтримав безвізовий режим для Косово. Тепер справа за країнами ЄС

Європарламент і Рада ЄС під головуванням Чехії домовилися про безвізовий режим у шенгенській зоні для частково визнаного Косова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Європейської комісії.
Як зазначається в інформації ЄП, тепер це рішення мають ухвалити всі країни Євросоюзу, п'ять з яких не визнають незалежність цієї держави. Тож, Європарламент наголошує, що ця постанова має бути затверджена всіма 27 країнами-членами ЄС та Європарламентом на пленарній сесії.
Крім того, підкреслюється, що назва "Косово" має вживатися у документі "безвідносно до позиції держав ЄС щодо декларації незалежності Косова".
Сьогодні, 14 грудня, РБК-Україна повідомляло, що влада частково визнаного Косова підписала заявку на членство в Європейському союзі.
Проте сьогодні ж ми писали, що на півночі частково визнаного Косова знову неспокійно - серби блокують дороги, будують барикади, сталися сутички з поліцією. Офіційний Белград вже просить дозволити введення своїх сил до сусідньої країни.
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