Європарламент підтримав безвізовий режим для Косово. Тепер справа за країнами ЄС

Європарламент і Рада ЄС під головуванням Чехії домовилися про безвізовий режим у шенгенській зоні для частково визнаного Косова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Європейської комісії .

Як зазначається в інформації ЄП, тепер це рішення мають ухвалити всі країни Євросоюзу, п'ять з яких не визнають незалежність цієї держави. Тож, Європарламент наголошує, що ця постанова має бути затверджена всіма 27 країнами-членами ЄС та Європарламентом на пленарній сесії.

Крім того, підкреслюється, що назва "Косово" має вживатися у документі "безвідносно до позиції держав ЄС щодо декларації незалежності Косова".