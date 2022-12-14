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Европарламент поддержал безвизовый режим Косово. Теперь дело за странами ЕС

Фото: шенгенский безвиз для Косово теперь зависит от всех стран ЕС (flickr.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Европарламент и Совет ЕС под председательством Чехии договорились о безвизовом режиме в шенгенской зоне для частично признанного Косово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Европейской комиссии.

Как отмечается в информации ЕП, теперь это решение должно быть принято всеми странами Евросоюза, пять из которых не признают независимость этого государства. Поэтому Европарламент подчеркивает, что это постановление должно быть утверждено всеми 27 странами-членами ЕС и Европарламентом на пленарной сессии.

Кроме того, ЕП отметил, что название "Косово" должно употребляться в документе "безотносительно позиции государств ЕС в отношении декларации независимости Косово".

Сегодня, 14 декабря, РБК-Украина сообщало, что власти частично признанного Косово подписали заявку на членство в Европейском союзе.

Однако сегодня же мы писали, что на севере частично признанного Косово снова беспокойно - сербы блокируют дороги, строят баррикады, произошли столкновения с полицией. Официальный Белград уже просит разрешить введение своих сил в соседнюю страну.

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ЕвропарламентКосово