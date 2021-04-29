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Европарламент одобрил создание оборонительного фонда почти на 8 миллиардов евро

Автор: Наталья Скороход

Европейский парламент одобрил создание оборонительного фонда. На научно-исследовательские проекты в оборонной сфере Евросоюз выделяет 8 миллиардов евро.

Об этом сообщает DW.

Европарламент в четверг, 29 апреля, одобрил создание фонда объемом в 7,9 миллиарда евро, которые будут к 2027 году направлены на научно-исследовательские проекты в оборонной сфере.

В 2017 году страны-члены ЕС начали усиленное сотрудничество в сфере обороны. Речь идет на разработку беспилотных летательных аппаратов. Это стало реакцией на неопределенный курс тогдашнего президента США Дональда Трампа по НАТО. Теперь у ЕС отношения с действующим американским президентом Джо Байденом гораздо лучше, но и его администрация призывает европейцев выделять больше средств на оборону.

"Мы должны быть способными сами позаботиться о своей безопасности и быть актером в сфере безопасности на мировой арене", - заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

По его словам, оборонный фонд является важным фундаментом большей независимости Европы.

По данным Еврокомиссии, теперь программный комитет стран-членов ЕС может определить "приоритеты и тематические области" фонда. Целью комитета является объявить уже летом конкурсы проектов.

Напомним, отношения Европы и России не станут лучше. Так считает Жозеп Боррель.

Ранее сообщалось, что Европарламент призвал заблокировать "Северный поток-2".

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