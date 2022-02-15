Європарламент схвалив рішення виділити допомогу Україні в розмірі 1,2 млрд євро

У вівторок, 15 лютого, Європейський парламент схвалив рішення Ради ЄС виділити новий пакет допомоги для України в розмірі 1,2 млрд євро. Оскільки побоювання потенційного вторгнення Росії загрожують економіці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Business Times .

Законодавці переважною більшістю голосів підтримали запропоновану допомогу на терміновому голосуванні після того, як вона була запропонована в січні виконавчою владою ЄС.

Фінансування, яке буде виділено двома траншами протягом 12 місяців, є частиною зусиль західних партнерів України з підтримки країни в умовах зростаючої напруженості у відносинах з Москвою.