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Комитет Европарламента одобрил назначение Лагард на пост главы ЕЦБ

Новости » Политика    04.09.2019 - 21:47
Комитет Европарламента одобрил назначение Лагард на пост главы ЕЦБ
Фото: Кристин Лагард (flickr.com/poroshenkopetro)

За ее кандидатуру отдали 37 голосов

Комитет Европейского парламента по экономике и монетарным делам на заседании 4 сентября в Брюсселе одобрил назначение Кристин Лагард на должность главы Европейского центрального банка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Как сообщается, за ее кандидатуру отдали 37 голосов, 11 - против и 4 депутата воздержались.

Теперь ее кандидатура будет передана пленарному заседанию для подтверждающего голосования, которое, как ожидается, состоится во время сентябрьского пленарного заседания с 16 по 19 сентября.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 16 июля директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что уходит в отставку. Ее заявление об отставке вступит в силу 12 сентября.

Кроме того, 9 июля Совет по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN), в который входят министры экономики и финансов всех стран-членов Европейского союза, официально утвердил кандидатуру Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка. Следующим шагом будут консультации с управляющим советом ЕЦБ, а окончательно утвердить Лагард на посту главы ЕЦБ может Европейский парламент в октябре 2019 года.

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