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Комітет Європарламенту схвалив призначення Лагард на пост глави ЄЦБ

Новини » Політика    04.09.2019 - 21:47
Комітет Європарламенту схвалив призначення Лагард на пост глави ЄЦБ
Фото: Крістін Лагард (flickr.com/poroshenkopetro)

За її кандидатуру віддали 37 голосів

Комітет Європейського парламенту з економіки та монетарних справ на засіданні 4 вересня в Брюсселі схвалила призначення Крістін Лагард на посаду глави Європейського центрального банку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Європарламенту.

Як повідомляється, за її кандидатуру віддали 37 голосів, 11 - проти і 4 депутати утрималися.

Тепер її кандидатура буде передана пленарного засідання для підтверджує голосування, яке, як очікується, відбудеться під час вересневого пленарного засідання з 16 по 19 вересня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 16 липня директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард заявила, що йде у відставку. Її заяву про відставку набуде чинності 12 вересня.

Крім того, 9 липня Рада з економічних і фінансових питань (ECOFIN), в який входять міністри економіки і фінансів усіх країн-членів Європейського союзу, офіційно затвердив кандидатуру Крістін Лагард на пост глави Європейського центрального банку. Наступним кроком будуть консультації з керуючим радою ЄЦБ, а остаточно затвердити Лагард на посаді глави ЄЦБ може Європейський парламент у жовтні 2019 року.

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Новини України ЦентробанкКристин Лагард
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