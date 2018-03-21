Европарламент одобрил изменения газового законодательства ЕС

Изменения в положения Еврокомиссии предложили в ноябре 2017 года

Депутаты Европейского парламента поддержали изменения в газовые директивы, которые должны помешать строительству газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает "Польское радио".

Отметим, что изменения предусматривают усиление контроля Брюсселя за международными газопроводами, включая "Северный поток-2".

Сообщается, что евродепутаты приняли отчет председателя парламентского комитета Ежи Бузека. Теперь он начнет переговоры со странами Европейского союза (ЕС), которых представляет Болгария.

Как известно, изменения в положения Еврокомиссии предложили в ноябре 2017 года, в частности, на все газопроводы, что импортируют сырье, распространялось действие евросоюзного законодательства - Третьего энергетического пакета.

Указано, что отсутствие точных положений в этом деле приводило к ​​разному толкованию закона ЕС и позволяло сторонникам строительства "Северного потока-2" продвигать эту инвестицию.

Напомним, в США группа из 39 сенаторов от двух партий призвала Министерство финансов страны и Госдепартамент заблокировать строительство российского газопровода "Северный поток 2".