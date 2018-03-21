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Європарламент схвалив зміни газового законодавства ЄС

НовиниЕнергетика    21.03.2018 - 15:10
Фото: Європейський парламент (flickr.com/european_parliament)
Фото: Європейський парламент (flickr.com/european_parliament)

Зміни до положення Єврокомісії запропонували в листопаді 2017 року

Депутати Європейського парламенту підтримали зміни в газові директиви, які повинні перешкодити будівництву газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє "Польське радіо".

Зазначимо, що зміни передбачають посилення контролю Брюсселя за міжнародними газопроводами, включаючи "Північний потік-2".

Повідомляється, що євродепутати прийняли звіт голови парламентського комітету Єжи Бузека. Тепер він почне переговори з країнами Європейського союзу (ЄС), яких представляє Болгарія.

Як відомо, зміни до положення запропонували Єврокомісії в листопаді 2017 року, зокрема, на всі газопроводи, що імпортують сировину, поширювалася дія євросоюзівського законодавства - Третього енергетичного пакету.

Зазначено, що відсутність точних положень у цій справі призводила до різного тлумачення закону ЄС і дозволяла прихильникам будівництва "Північного потоку-2" просувати цю інвестицію.

Нагадаємо, США група з 39 сенаторів від двох партій закликала Міністерство фінансів країни і Держдепартамент заблокувати будівництво російського газопроводу "Північний потік 2".

Парубій закликав Європу ввести санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2" Польща вітає заяву США про можливі санкції за зв'язки з "Північним потоком-2"
Теги: Європарламент, Северный поток-2
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