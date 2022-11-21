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Європа збільшила закупівлю дизеля в Росії перед введенням ембарго

Фото: трейдери ЄС збільшили закупівлю дизельного палива з Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейські трейдери поспішають заповнити резервуари в регіоні російським дизельним паливом до того, як у лютому набуде чинності заборона ЄС, оскільки альтернативні джерела залишаються обмеженими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Європейський Союз запровадить заборону імпорту російських нафтопродуктів, від яких значною мірою залежить виробництво дизельного палива, з 5 лютого. Це піде за забороною на російську нафту, яка набуде чинності з 5 грудня.

За словами Памели Мангер, старшого ринкового аналітика енергетичної аналітичної компанії Vortexa, завантаження російського дизельного палива, призначеного для регіону зберігання Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA), зросло до 215 тисяч барелів на добу з 1 по 12 листопада, що на 126% ніж у жовтні.

Дизельне паливо з Росії становило 44% від загального обсягу імпорту палива до Європи у листопаді порівняно з 39% у жовтні.

Хоча залежність Європи від російського палива впала більш ніж на 50% після лютневого вторгнення Москви до України, Росія, як і раніше, залишається найбільшим постачальником дизельного палива на континенті.

"ЄС повинен буде забезпечити близько 500-600 тисяч барелів на день дизельного палива, щоб замінити російські обсяги, заміщення надходитиме зі США, а також на схід від Суеца, насамперед із Близького Сходу та Індії", - сказав Юджин Лінделл, аналітик FGE з ринку переробки.

Нагадаємо, світові ціни на нафту впали майже до двомісячного мінімуму 21 листопада. Побоювання з приводу постачання відступили. Зміцнення долара США чинило тиск на ціни.

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