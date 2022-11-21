Европа увеличила закупки дизеля в России перед введением эмбарго

Европейский союз введет запрет на импорт российских нефтепродуктов, от которых в значительной степени зависит производство дизельного топлива, с 5 февраля. Это последует за запретом на российскую нефть, которое вступит в силу с 5 декабря.

По словам Памелы Мангер, старшего рыночного аналитика энергетической аналитической компании Vortexa, загрузка российского дизельного топлива, предназначенного для региона хранения Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA), выросла до 215 тысяч баррелей в сутки с 1 по 12 ноября, что на 126% больше, чем в октябре.

Дизельное топливо из России составило 44% от общего объема импорта топлива в Европу в ноябре по сравнению с 39% в октябре.

Хотя зависимость Европы от российского топлива упала более чем на 50% после февральского вторжения Москвы в Украину, Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком дизельного топлива на континенте.

"ЕС должен будет обеспечить около 500-600 тысяч баррелей в день дизельного топлива, чтобы заменить российские объемы, замещение будет поступать из США, а также к востоку от Суэца, в первую очередь из Ближнего Востока и Индии", - сказал Юджин Линделл, аналитик FGE по рынку переработки.