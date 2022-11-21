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Европа увеличила закупки дизеля в России перед введением эмбарго

Фото: трейдеры ЕС увеличил закупки дизельного топлива из России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейские трейдеры спешат заполнить резервуары в регионе российским дизельным топливом до того, как в феврале вступит в силу запрет ЕС, поскольку альтернативные источники остаются ограниченными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Европейский союз введет запрет на импорт российских нефтепродуктов, от которых в значительной степени зависит производство дизельного топлива, с 5 февраля. Это последует за запретом на российскую нефть, которое вступит в силу с 5 декабря.

По словам Памелы Мангер, старшего рыночного аналитика энергетической аналитической компании Vortexa, загрузка российского дизельного топлива, предназначенного для региона хранения Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA), выросла до 215 тысяч баррелей в сутки с 1 по 12 ноября, что на 126% больше, чем в октябре.

Дизельное топливо из России составило 44% от общего объема импорта топлива в Европу в ноябре по сравнению с 39% в октябре.

Хотя зависимость Европы от российского топлива упала более чем на 50% после февральского вторжения Москвы в Украину, Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком дизельного топлива на континенте.

"ЕС должен будет обеспечить около 500-600 тысяч баррелей в день дизельного топлива, чтобы заменить российские объемы, замещение будет поступать из США, а также к востоку от Суэца, в первую очередь из Ближнего Востока и Индии", - сказал Юджин Линделл, аналитик FGE по рынку переработки.

Напомним, мировые цены на нефть упали почти до двухмесячного минимума в 21 ноября. Опасения по поводу поставок отступили. Укрепление доллара США оказало давление на цены.

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