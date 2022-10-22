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Європа залишається об'єднаною у підтримці України, - Шольц

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Європа продовжує бути об'єднаною у своїй підтримці України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца за підсумками саміту ЄС.

Він підкреслив, що саміт засвідчив, що Європа залишається єдиною та сповненою рішучості продовжувати підтримувати Україну в її захисті – політично, гуманітарно, фінансово, а також зброєю.

Пріоритетом для України на тлі жахливих атак на критичну інфраструктуру є протиповітряна оборона, щоб захистити мешканців Києва, Одеси та багатьох інших міст та місць від атак російської авіації та безпілотників, зазначив Шольц.

Він нагадав, що лише минулого тижня Німеччина поставила в Україну сучасну систему ППО, а також згадав постачання танків Gepard.

Він назвав цілеспрямовані атаки на цивільне населення воєнними злочинами.

Глава уряду ФРН нагадав також про те, що цього тижня було виділено ще 500 мільйонів євро в рамках Європейського фонду миру для України та ухвалено рішення створити місію ЄС з підготовки українських солдатів. Німеччина готова підтримати цю навчальну місію, створивши один із двох запланованих штабів, сказав політик.

Говорячи про подальшу фінансову підтримку України, Шольц зазначив, що за оцінками фінансові потреби України покриті до кінця року.

Нагадаємо, раніше Шольц заявив, що президент Росії Володимир Путін не досягне успіхів у війні проти України, використовуючи тактику випаленої землі.

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Олаф Шольц