Европа возобновила закупки нефти в ОАЭ для замены российского топлива, - Reuters

Транспортное подразделение французской TotalEnergies предварительно зафрахтовало танкер для отгрузки нефти из Абу-Даби в начале мая в Европу. Это первая такая поставка за два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

CSSSA, судоходное подразделение TotalEnergies, зафрахтовала танкер SUezmax Moscow Spirit для отгрузки 1 млн баррелей сырой нефти Murban из порта Джебель-Данна в Объединенных Арабских Эмиратах для Великобритании 1-3 мая.

Нефть Das из Абу-Даби в последний раз отгружалась для Италии в мае 2020 года.

Окно для ближневосточной нефти, направляющейся в Европу, открылось после того, как европейские покупатели отказались от российской нефти после вторжения России в Украину,

Ожидается, что в ближайшие месяцы в Европу будет отправлено больше партий сырой нефти из Абу-Даби 0 Murban, Das и Upper Zakum, чтобы компенсировать поставки российской нефти, поскольку Европейский союз готовит новые санкции в отношении импорта российской нефти, говорят трейдеры, что, возможно, приведет к перенаправлению некоторых поставок дальше от Азии.

По словам одного из трейдеров, глобальный торговый поток "перестраивается", чтобы отражать изменения в поставках российской нефти.

ЕС готовит "умные санкции" против импорта российской нефти, сообщила The Times в понедельник со ссылкой на исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу, обеспечивая 26% импортируемой ЕС нефти в 2020 году.