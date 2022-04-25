ru ua
Пн, 25 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Европа возобновила закупки нефти в ОАЭ для замены российского топлива, - Reuters

Новина українською →
Лондон, Понедельник 25 апреля 2022 09:18
Европа возобновила закупки нефти в ОАЭ для замены российского топлива, - Reuters Фото: нефть из ОАЭ заменит российское топливо (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Транспортное подразделение французской TotalEnergies предварительно зафрахтовало танкер для отгрузки нефти из Абу-Даби в начале мая в Европу. Это первая такая поставка за два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

CSSSA, судоходное подразделение TotalEnergies, зафрахтовала танкер SUezmax Moscow Spirit для отгрузки 1 млн баррелей сырой нефти Murban из порта Джебель-Данна в Объединенных Арабских Эмиратах для Великобритании 1-3 мая.

Нефть Das из Абу-Даби в последний раз отгружалась для Италии в мае 2020 года.

Окно для ближневосточной нефти, направляющейся в Европу, открылось после того, как европейские покупатели отказались от российской нефти после вторжения России в Украину,

Ожидается, что в ближайшие месяцы в Европу будет отправлено больше партий сырой нефти из Абу-Даби 0 Murban, Das и Upper Zakum, чтобы компенсировать поставки российской нефти, поскольку Европейский союз готовит новые санкции в отношении импорта российской нефти, говорят трейдеры, что, возможно, приведет к перенаправлению некоторых поставок дальше от Азии.

По словам одного из трейдеров, глобальный торговый поток "перестраивается", чтобы отражать изменения в поставках российской нефти.

ЕС готовит "умные санкции" против импорта российской нефти, сообщила The Times в понедельник со ссылкой на исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу, обеспечивая 26% импортируемой ЕС нефти в 2020 году.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть
NEWS
61-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
61-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансов у любой пророссийской партии больше не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Руслан Стефанчук: Шансов у любой пророссийской партии больше не будет