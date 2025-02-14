Європа явно обігнала США за обсягом допомоги Україні за три роки війни, - доповідь

"Європа загалом явно обігнала США за обсягом допомоги Україні", - йдеться в доповіді.

Зниження ролі США почалося в середині 2023 року, коли Конгрес США заблокував усі законопроєкти про допомогу. В останні місяці допомога США знову зросла.

"Але з поверненням президента Трампа на посаду військова допомога США, ймовірно, знову застопориться. У результаті європейські уряди будуть змушені активізувати свої зусилля і заповнити велику прогалину, залишену США", - сказав Крістоф Требеш, керівник Ukraine Support Tracker у Кільському інституті.

За даними інституту, західні країни-донори надали Україні невеликий, але безперервний потік допомоги, майже дотримуючись лінійної тенденції. Загалом за останні три роки Україні було виділено близько 267 млрд євро допомоги, що становить понад 80 млрд євро на рік.

Із загальної суми близько 130 млрд євро (49%) було виділено на військову допомогу, 118 млрд євро (44%) на фінансову підтримку і 19 млрд євро (7%) на гуманітарну допомогу.

Зміна допомоги

Нещодавно зібрані дані також показують, що війна Росії та України все більше диктується виробництвом зброї. На початку війни військова допомога здебільшого надходила з наявних арсеналів країн-донорів, але тривала російська агресія тепер вимагає, щоб дедалі більша частка зброї надходила безпосередньо від промисловості.

У перші місяці війни понад 90% військової допомоги було мобілізовано з національних арсеналів. Однак у 2023 і 2024 роках більшу частину військової допомоги - понад 60% - замовили у промисловості та зробили заново. Це зрушення особливо помітне в Німеччині, де майже три чверті військової техніки для України замовляють безпосередньо у промисловості. Велика Британія більше покладається на наявні запаси, і тільки 22% її військової допомоги надходить із нових замовлень. США замовляють 48% своєї військової допомоги у промисловості.

За три роки війни європейські донори поступово поліпшили свою координацію і запровадили нові механізми для спільних закупівель промислової зброї для України. Найбільшою багатосторонньою ініціативою із закупівель є Міжнародний фонд для України (IFU), механізм фінансування під керівництвом Великої Британії, який об'єднує внески з кількох країн для закупівлі військової техніки для України, із загальним обсягом асигнувань у розмірі 1,6 млрд євро. Інші нещодавні зусилля включають Чеську ініціативу з боєприпасів і Комплексний пакет допомоги НАТО для України.

"Війна Росії проти України перетворилася на війну закупівель і виробництва зброї. Тому вкрай важливо нарощувати промислові потужності для виробництва оборонної продукції, особливо в Європі. Найкращий спосіб зробити це - загальноєвропейська співпраця", - сказав Требеш.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп останніми днями заявляє, що американська допомога Україні нібито склала 300 млрд доларів. Він також стверджує, що Європа дала всього 100 млрд.