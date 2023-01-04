Європа виходить із інфляційної кризи: ціни почали знижуватися

Французькі дані доповнили нещодавні свідчення послаблення цінового тиску в єврозоні після того, як інфляція в Німеччині знизилася другий місяць поспіль у грудні, а також після нижчих даних щодо інфляції в Іспанії, опублікованих минулого тижня.

Згідно з попередніми узгодженими з ЄС даними національного статистичного управління INSEE, рівень інфляції у Франції у грудні знизився до 6,7% порівняно з 7,1% у листопаді.

Зростання цін на енергоносії було найнижчим з вересня 2021 року, збільшившись на 15,1% порівняно з 18,4% у листопаді, оскільки оптові ціни на газ впали в Європі останніми тижнями на тлі рекордно високих температур.

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що інфляція матиме тенденцію до зниження протягом 2023 року. Раніше він заявляв, що інфляція залишиться високою до середини року, а згодом знизиться.

У короткостроковій перспективі ціни на енергоносії, ймовірно, посилять інфляційний тиск у січні, оскільки регульовані ціни на газ та електроенергію зросли на 15% на початку року.

"Проте, сприятливі зміни цін на енергоносії дозволяють припустити, що в кінці тунелю може бути світло", - сказав економіст Сільвен Берсінгер із консалтингової компанії Asteres.

У той час, як Франція утримує інфляцію нижче, ніж у більшості інших країн ЄС, завдяки обмеженому підвищенню регульованих цін на газ і електроенергію, удар по купівельній спроможності споживачів підриває довіру домогосподарств.

INSEE повідомив в окремому звіті, що його індекс споживчої довіри трохи знизився минулого місяця до 82 з 83 у листопаді, що значно нижче довгострокового середнього значення в 100.

У той час як щомісячне опитування INSEE показало, що домогосподарства стурбовані безробіттям, їх фінансами та зростанням інфляції, зниження купівельної спроможності також викликає соціальну напруженість.

Антиурядовий рух "жовтих жилетів", який значною мірою не діяв після масштабних насильницьких вуличних протестів наприкінці 2018 року, планує провести демонстрацію в Парижі у суботу.