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Європа віддасть Україні системи Patriot, але є важлива умова, - Euractiv

Брюссель, Понеділок 04 серпня 2025 12:32
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Європа віддасть Україні системи Patriot, але є важлива умова, - Euractiv Фото: Patriot надійдуть в Україну за гарантій США (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Між США і країнами Європи обговорюється угода щодо передачі Україні додаткових систем ППО Patriot. Суть пропозиції - країни НАТО віддають Києву вже наявні комплекси, а натомість швидко отримують нові від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Європа вимагає гарантій від США

Низка держав, включно з Німеччиною, вимагають письмових гарантій від Вашингтона, що нові батареї надійдуть протягом восьми місяців. Інакше союзники побоюються залишитися з дірами у власній обороні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна розраховує на 10 додаткових батарей Patriot. Зараз у Києва шість систем, наданих США, Німеччиною, Румунією та Нідерландами.

Німеччина вже передала три батареї і погодилася на ще п'ять. Але з огляду на їхнє розміщення на східному фланзі НАТО, у Берліна залишилося не більше шести комплексів. Нова поставка можлива тільки в разі отримання нових систем від США.

Попит перевищує пропозицію

Виробництво американських Patriot не встигає за попитом. Одна батарея коштує близько 1 млрд доларів, кожна ракета - 4 млн доларів. Очікування поставок може зайняти від двох до семи років.

Raytheon і Lockheed Martin уже збільшують обсяги випуску ракет з 500 до 650 штук на рік. Виробник обіцяє наростити випуск GEM-T на 150% до 2028 року, а також інвестувати майже 1 млрд доларів у ланцюжки поставок і розширення потужностей.

Хто готовий передати Україні Patriot

Оператори систем Patriot у Європі - Німеччина, Греція, Нідерланди, Польща, Румунія та Іспанія. Але у всіх обмежені запаси, частина вже передана Києву. Вони мають у своєму розпорядженні близько двох десятків таких систем.

США розглядають пріоритетність поставок по країнах. "Рішення ухвалює президент США", - заявив аналітик RUSI Тревор Тейлор. Без прискорених поставок союзники не можуть гарантувати нові відправки.

Україна в пріоритеті, але терміни під питанням

За словами представника Raytheon, компанія стикається з тими самими проблемами, що й інші оборонні виробники - дефіцитом критичних матеріалів і вибухових компонентів.

Деякі замовлення, як Румунії, вже відкладалися на роки. Якщо нова схема запрацює, Україна зможе отримати більше систем, але тільки за умови оперативної реакції США і нарощування виробництва.

Нагадаємо, Німеччина має намір поетапно передати Україні додаткові системи Patriot. Бундесвер найближчими днями передасть пускові установки до Patriot, а на другому етапі протягом двох-трьох місяців відправить в Україну додаткові компоненти до систем.

Міністр оборони Німеччини повідомив, що його країна готова передати два комплекси Patriot. Однак одразу попередив, що це можливо лише за умови їхньої швидкої заміни.

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