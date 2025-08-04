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Европа отдаст Украине системы Patriot, но есть важное условие, - Euractiv

Брюссель, Понедельник 04 августа 2025 12:32
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Европа отдаст Украине системы Patriot, но есть важное условие, - Euractiv Фото: Patriot поступят в Украину при гарантиях США (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Между США и странами Европы обсуждается сделка по передаче Украине дополнительных систем ПВО Patriot. Суть предложения - страны НАТО отдают Киеву уже имеющиеся комплексы, а взамен быстро получают новые от США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Европа требует гарантий от США

Ряд государств, включая Германию, требуют письменные гарантии от Вашингтона, что новые батареи поступят в течение восьми месяцев. Иначе союзники опасаются остаться с прорехами в собственной обороне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна рассчитывает на 10 дополнительных батарей Patriot. Сейчас у Киева шесть систем, предоставленных США, Германией, Румынией и Нидерландами.

Германия уже передала три батареи и согласилась на еще пять. Но учитывая их размещение на восточном фланге НАТО, у Берлина осталось не более шести комплексов. Новая поставка возможна только при получении новых систем от США.

Спрос превышает предложение

Производство американских Patriot не поспевает за спросом. Одна батарея стоит около 1 млрд долларов, каждая ракета - 4 млн долларов. Ожидание поставок может занять от двух до семи лет.

Raytheon и Lockheed Martin уже увеличивают объемы выпуска ракет с 500 до 650 штук в год. Производитель обещает нарастить выпуск GEM-T на 150% к 2028 году, а также инвестировать почти 1 млрд долларов в цепочки поставок и расширение мощностей.

Кто готов передать Украине Patriot

Операторы систем Patriot в Европе - Германия, Греция, Нидерланды, Польша, Румыния и Испания. Но у всех ограниченные запасы, часть уже передана Киеву. Они имеют в своем распоряжении около двух десятков таких систем.

США рассматривают приоритетность поставок по странам. "Решения принимает президент США", - заявил аналитик RUSI Тревор Тейлор. Без ускоренных поставок союзники не могут гарантировать новые отправки.

Украина в приоритете, но сроки под вопросом

По словам представителя Raytheon, компания сталкивается с теми же проблемами, что и другие оборонные производители - дефицитом критичных материалов и взрывчатых компонентов.

Некоторые заказы, как Румынии, уже откладывались на годы. Если новая схема заработает, Украина сможет получить больше систем, но только при оперативной реакции США и наращивании производства.

Напомним, Германия намерена поэтапно передать Украине дополнительные системы Patriot. Бундесвер в ближайшие дни передаст пусковые установки к Patriot, а на втором этапе в течение двух-трех месяцев отправит в Украину дополнительные компоненты к системам.

Министр обороны Германии сообщил, что его страна готова передать два комплекса Patriot. Однако сразу предупредил, что это возможно только при условии их быстрой замены.

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