Європа веде переговори зі США щодо посилення тиску на Путіна, - глава МЗС Німеччини

За словами Вадефуля, Європа веде діалог зі США щодо того, як ще більше посилити тиск Путіна.

Він також наголосив, що майбутнє України в ЄС та НАТО.

"Ми домовилися, що ніколи не миритися з російською агресією. Путін щоночі обсипає українські міста новими атаками, безпілотниками, ракетами. Це чітко показує, що російський президент не зацікавлений у мирі", - зазначив глава МЗС Німеччини.

За його словами, війна спрямована не лише проти України, а й проти європейського мирного та безпекового порядку.