Європа веде переговори зі США щодо посилення тиску на Путіна, - глава МЗС Німеччини

Європа веде переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо того, як ще більше посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна.
Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час зустрічі з главою МЗС Чехії Яном Ліпавським, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny.
За словами Вадефуля, Європа веде діалог зі США щодо того, як ще більше посилити тиск Путіна.
Він також наголосив, що майбутнє України в ЄС та НАТО.
"Ми домовилися, що ніколи не миритися з російською агресією. Путін щоночі обсипає українські міста новими атаками, безпілотниками, ракетами. Це чітко показує, що російський президент не зацікавлений у мирі", - зазначив глава МЗС Німеччини.
За його словами, війна спрямована не лише проти України, а й проти європейського мирного та безпекового порядку.
Нагадаємо, днями троє сенаторів-демократів - Джин Шахін, Елізабет Воррен та Кріс Кунс оголосили про початок розслідування дій адміністрації Дональда Трампа. Американського президента звинуватили у тому, що протягом понад п’яти місяців він не запроваджував нових санкцій проти Росії через її війну проти України.
Тим часом в Сенаті США вже деякий час лежить законопроєкт, який передбачає нові жорсткі обмеження щодо Росії. Зокрема, передбачається введення 500% тарифів для будь-якої держави, що продовжить купувати російську нафту та інші товари. Він має величезну підтримку сенаторів - 84 голоси зі 100.
Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив, що президент США ймовірно по-справжньому почне тиснути на російського диктатора Володимира Путіна не раніше початку осені. До того ж, за його словами, не варто очікувати якихось швидких рішень щодо тиску на РФ від адміністрації Трампа.
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