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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Европа ведет переговоры с США по усилению давления на Путина, - глава МИД Германии

Фото: министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Европа ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки относительно того, как еще больше усилить давление на российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время встречи с главой МИД Чехии Яном Липавским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny.

По словам Вадефуля, Европа ведет диалог с США относительно того, как еще больше усилить давление Путина.

Он также отметил, что будущее Украины в ЕС и НАТО.

"Мы договорились, что никогда не мириться с российской агрессией. Путин каждую ночь осыпает украинские города новыми атаками, беспилотниками, ракетами. Это четко показывает, что российский президент не заинтересован в мире", - отметил глава МИД Германии.

По его словам, война направлена не только против Украины, но и против европейского мирного и безопасного порядка.

 

Трамп не хочет вводить санкции против РФ

Напомним, на днях трое сенаторов-демократов - Джин Шахин, Элизабет Уоррен и Крис Кунс объявили о начале расследования действий администрации Дональда Трампа. Американского президента обвинили в том, что в течение более пяти месяцев он не вводил новых санкций против России из-за ее войны против Украины.

Тем временем в Сенате США уже некоторое время лежит законопроект, который предусматривает новые жесткие ограничения в отношении России. В частности, предусматривается введение 500% тарифов для любого государства, которое продолжит покупать российскую нефть и другие товары. Он имеет огромную поддержку сенаторов - 84 голоса из 100.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок отметил, что президент США вероятно по-настоящему начнет давить на российского диктатора Владимира Путина не раньше начала осени. К тому же, по его словам, не стоит ожидать каких-то быстрых решений по давлению на РФ от администрации Трампа.

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