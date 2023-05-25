Європа успішно замістила дизельне пальне з Росії, - Bloomberg

Європейському Союзу вдалося замістити постачання дизельного пального з Росії - головного зовнішнього постачальника блоку до введення у лютому заборони на морський імпорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як зазначає агентство, успіх стане полегшенням для урядів по всьому континенту, оскільки частка Росії раніше часто становила більше половини поставок до ЄС та Великобританії. Нездатність знайти альтернативу поставила б під загрозу доступність палива, що використовується у всьому, від промисловості до вантажних та автомобільних перевезень.

Натомість різко зросли поставки з інших країн. Згідно з даними, отриманими Bloomberg від судноплавної аналітичної компанії Vortexa Ltd, загальний обсяг постачань дизельного пального та газойлю у травні зросте до чотиримісячного максимуму приблизно в 1,25 млн барелів на день.

За винятком періоду безпосередньо перед введенням заборони на імпорт, коли країни готувалися до заборони, травневі потоки відповідають середнім відвантаженням у 2022 році та зросли у річному обчисленні.

Постачання з Близького Сходу та США зростають. Очікується, що потоки із Саудівської Аравії досягнуть нового максимуму приблизно в 324 тисячі барелів на день, а постачання зі США будуть найвищими з серпня 2020 року.

Постачання з Азії цього місяця скоротяться через скорочення потоків з Китаю та Сінгапуру, хоча очікується зростання дизельного пального з Індії.

Нагадаємо, країни ЄС запровадили ембарго на морські поставки російської нафти з 5 грудня 2022 року, а з 5 лютого почала діяти заборона на нафтопродукти.