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Европа успешно заместила дизельное топливо из России, - Bloomberg

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Брюссель, Четверг 25 мая 2023 13:22
Европа успешно заместила дизельное топливо из России, - Bloomberg Фото: ЕС отказался от дизельного топлива из России
Автор: Александр Белоус

Европейскому Союзу удалось заместить поставки дизельного топлива из России - главного внешнего поставщика блока до введения в феврале запрета на морской импорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает агентство, успех станет облегчением для правительств по всему континенту, поскольку доля Россия ранее часто составляла более половины поставок в ЕС и Великобританию. Неспособность найти альтернативу поставила бы под угрозу доступность топлива, используемого во всем, от промышленности до грузовых и автомобильных перевозок.

Европа успешно заместила дизельное топливо из России, - Bloomberg

Вместо этого резко возросли поставки из других стран. Согласно данным, полученным Bloomberg от судоходной аналитической компании Vortexa Ltd, общий объем поставок дизельного топлива и газойля в мае вырастет до четырехмесячного максимума примерно в 1,25 млн баррелей в день.

За исключением периода непосредственно перед введением запрета на импорт, когда страны готовились к запрету, майские потоки соответствуют средним отгрузкам в 2022 году и выросли в годовом исчислении.

Поставки с Ближнего Востока и США растут. Ожидается, что потоки из Саудовской Аравии достигнут нового максимума примерно в 324 тысяч баррелей в день, а поставки из США будут самыми высокими с августа 2020 года.

Поставки из Азии в этом месяце сократятся из-за сокращения потоков из Китая и Сингапура, хотя ожидается рост дизельного топлива из Индии.

Напомним, страны ЕС ввели эмбарго на морские поставки российской нефти с 5 декабря 2022 года, а с 5 февраля начал действовать запрет на нефтепродукты.

Однако, как отмечало немецкое издание Spiegel, российская нефть продолжает поступать в страны Европейского Союза, несмотря на эмбарго, в качестве нефтепродуктов из третьих стран, особенно Индии.

На западном побережье Индии расположено несколько НПЗ, в том числе крупнейший в мире. Там российскую нефть перерабатывают в бензин и дизельное топливо, которые затем идут в ЕС.

По данным компании Kpler, в апреле Индия поставила в ЕС больше топлива, чем когда-либо до этого, обойдя Саудовскую Аравию.

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