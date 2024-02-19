Європа стурбована ризиком послаблення допомоги США і нападу РФ, - Bloomberg

Агентство констатувало зростання тривоги серед європейських союзників президента США Джо Байдена. Вони усвідомлюють, що перебувають у періоді, коли Росія підбадьорена своїми успіхами на полі бою в Україні, США можуть скоротити допомогу країнам НАТО, а лідери та уряди цих країн самі зробили надто мало для підготовки.

Такий песимізм домінував у розмовах минулими вихідними на Мюнхенській конференції з безпеки, де лідери і представники оборонних відомств зібралися, щоб підбити підсумки найбільших геополітичних загроз у світі.

Присутні високопоставлені представники оборонних відомств висловили занепокоєння нездатністю США надати Україні мільярди доларів фінансування і заявили, що вони планують сценарії, в яких саме це публічне погіршення підтримки може підштовхнути Росію до прямого нападу на союзника по НАТО.

Один із анонімних чиновників зазначив, що порівняно з рішучістю попередніх зустрічей, цього року в Мюнхені панувала невизначеність.

Агентство зазначає, що песимізм і посилення побоювань нападу Росії на конференції у Мюнхені спровокувала і низка останніх подій, серед яких окупація росіянами міста Авдіївка у Донецькій області, смерть російського опозиціонера Олексія Навального та затримка Конгресом США ухваленням пакету фінансової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Сенатор-республіканець від штату Огайо Джей Ді Венс, який є противником допомоги Україні та близьким союзником Дональда Трампа, висловив думку, яку поділяють багато членів його партії. Він заявив, що США необхідно переорієнтувати свою зовнішню політику на Азію, залишивши менше ресурсів на підтримку своїх друзів по той бік Атлантики.

"Проблема Європи полягає в тому, що вона не забезпечує достатнього стримування самостійно, тому що вона не проявляє достатньої ініціативи. Американська "ковдра" безпеки дозволила європейській безпеці атрофуватися", - сказав Венс на панельній дискусії в Мюнхені.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, - головний претендент на посаду наступного очільника НАТО, - дорікнув тим, хто скаржиться на риторику Трампа.

"Припиніть стогнати, скиглити і нити про Трампа - ми не витрачаємо більше на оборону і не нарощуємо виробництво боєприпасів, тому що Трамп може повернутися. Ми повинні це робити, бо ми хочемо це робити, адже це в наших інтересах", - сказав Рютте.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас припустила, що "американські чиновники, які щойно перетнули Атлантику, можливо, завоювали деякі серця й уми".

"Відчуття було таке, що, перебуваючи тут, вони, можливо, краще розуміють, що стоїть на межі", - сказала вона в інтерв'ю Bloomberg. І додала, що після зустрічей з сенаторами і представниками Конгресу вона налаштована оптимістично та сподівається, що Палата представників таки ухвалить пакет фінансової допомоги для України, Ізраїлю і Тайваню.

Каллас також попередила, що "час працює на користь Путіна".

Її підтримав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Йдеться не лише про ухвалення правильного рішення, а і про ухвалення правильного рішення на ранній стадії", - сказав він під час виступу у Мюнхені.

Мюнхенська конференція з безпеки-2024

З 16 по 18 лютого відбулася щорічна Мюнхенська конференція з безпеки. Понад 150 світових лідерів зібралися в Німеччині, щоб обговорити проблеми у сфері глобальної безпеки. Однією з ключових тем була фінансова допомога Україні.

Під час виступу на панелі зібрання, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не виключив, що через 5-8 років Росія нападе на одну з країн ЄС і НАТО та закликав підготуватися до "найгіршого сценарію".

Керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включно з початком війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу в підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.