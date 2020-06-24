Фото: наводнение в Румынии (facebook.com/PrefectAlba)

Босния, Чехия, Сербия и Румыния стали жертвами стихии

Европа страдает от масштабных наводнений из-за сильных дождей. В Боснии и Герцеговине, Чехии, Сербии и Румынии стихия наносит миллионные ущербы.

Об этом сообщают Digi24, Reuters, Ceska televize.

В Румынии из-за сильнейших дождей за последние 60 лет затопило более 160 населенных пунктов в 29 уездах. В стране начались проблемы с транспортным сообщением и энергоснабжением. Местные дороги оказались заблокированными из-за высокого уровня воды и поваленных деревьев.

В уезде Бистрица-Нэсэуд над рекой обрушилось 25 метров дороги, а движение ограничено на четырех дорогах государственного значения, а на двух - полностью заблокировано.

В результате непогоды погибли три человека, еще сотни - пострадали.

Президент Клаус Йоханнис заявил, что стихия нанесла значительный ущерб многим домашним хозяйствам.

" То, что мы видим сейчас, является следствием усиления изменений климата и игнорирования этих опасностей в течение многих лет. С изменением климата в нашей стране также происходят все более экстремальные погодные явления", - отметил он.

Фото: наводнение в Румынии (facebook.com/PrefectAlba)

Проливные дожди и наводнения в Сербии и Боснии вынудили правительство объявить чрезвычайное положение.

В сербском городе Кралево река Ибар вырвала у причала два ресторана на воде, разбив их об мост. В других городах более мелкие реки отрезали дороги и линии электропередач.

Вода снесла несколько мостов и повредила региональные пути. Прервано местное транспортное сообщение и поставки, десятки сел и поселков остались фактически отрезанными от мира.

На северо-востоке Боснии и Герцеговины проливные дожди вызвали наводнения и оползни, в результате чего власти административного центра Тузланского кантона ввели режим стихийного бедствия.

Главную дорогу, соединяющей Тузлу и столицу страны Сараево, перекрыли. Сотни домов были повреждены из-за непогоды, а семьи эвакуированы.

Предупреждения об опасности подтопления объявлено для отдельных районов Чехии.

Вода затопила сады и поля, в некоторых местах оказались затопленными подвалы и небольшие шоссейные дороги между населенными пунктами. В окрестностях Фридланта около 1200 зданий осталось без электричества.

В поселке Билы Поток пришлось остановить поставки питьевой воды, поскольку водозаборная станция была подключена к реке Шмеда, которая вышла из берегов.

В результате стихии погибло восемь человек, еще двое считаются пропавшими без вести.

One person died, another is missing and dozens were rescued amid flash flooding in northeastern Czech Republic, rescuers said Monday. https://t.co/hNzsC6LM0Y pic.twitter.com/eta4KtKVgS — Atlantide (@Atlantide4world) June 8, 2020

Также от наводнений страдает и запад Украины. Уже более 400 километров дороги и 90 мостов были повреждены. Местные власти своими усилиями эвакуируют жителей пострадавших районов.

В Кабинете министров пообещали оперативное возмещение убытков из-за непогоды на западе.

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Автор: РБК-Украина