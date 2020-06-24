Фото: повінь в Румунії (facebook.com/PrefectAlba)

Боснія, Чехія, Сербія та Румунія стали жертвами стихії

Європа страждає від масштабних повеней з-за сильних дощів. У Боснії і Герцеговині, Чехії, Сербії і Румунії стихія завдає мільйонні збитки.

Про це повідомляють Digi24, Reuters Ceska televize.

У Румунії через сильні дощі за останні 60 років затопило понад 160 населених пунктів у 29 повітах. У країні почалися проблеми з транспортним сполученням та енергопостачанням. Місцеві дороги виявилися заблокованими через високий рівень води та повалені дерева.

В повіті Бистриця-Несеуд над річкою провалилися 25 метрів дороги, а рух обмежено на чотирьох дорогах державного значення, а на двох - повністю заблоковано.

В результаті негоди загинули три людини, ще сотні постраждали.

Президент Клаус Йоханніс заявив, що стихія завдала значної шкоди багатьом домашнім господарствам.

" Те, що ми бачимо зараз, є наслідком посилення змін клімату та ігнорування цих небезпек протягом багатьох років. Зі зміною клімату в нашій країні також відбуваються все більш екстремальні погодні явища", - зазначив він.

Фото: повінь в Румунії (facebook.com/PrefectAlba)

Проливні дощі і повені в Сербії та Боснії змусили уряд оголосити надзвичайний стан.

У сербському місті Кралєво річка Ібар вирвала біля причалу два ресторани на воді, розбивши їх об міст. В інших містах більш дрібні річки відрізали дороги та лінії електропередач.

Вода знесла кілька мостів й пошкодила регіональні шляхи. Перерване місцеве транспортне сполучення й постачання, десятки сіл і селищ залишилися фактично відрізаними від світу.

На північному сході Боснії та Герцеговини проливні дощі викликали повені і зсуви, в результаті чого влада адміністративного центру Тузланского кантону ввела режим стихійного лиха.

Головну дорогу, що з'єднує Тузлу і столиці країни Сараєво, перекрили. Сотні будинків були пошкоджені через негоду, а сім'ї евакуйовані.

Попередження про небезпеку підтоплення оголошено для окремих районів Чехії.

Вода затопила сади і поля, в деяких місцях виявилися затопленими підвалами і невеликі шосейні дороги між населеними пунктами. В околицях Фрідланта близько 1200 будинків залишилося без електрики.

У селищі Біли Потік довелося зупинити постачання питної води, оскільки водозабірна станція була підключена до річки Шмеда, яка вийшла з берегів.

В результаті стихії загинуло вісім людей, ще двоє вважаються зниклими безвісти.

One person died, another is missing and dozens were rescued amid flash flooding in northeastern Czech Republic, rescuers said Monday. https://t.co/hNzsC6LM0Y pic.twitter.com/eta4KtKVgS — Atlantide (@Atlantide4world) June 8, 2020

Також від повеней потерпає і захід України. Вже понад 400 кілометрів дороги і 90 мостів були пошкоджені. Місцева влада своїми зусиллями евакуює жителів постраждалих районів.

У Кабінеті міністрів пообіцяли оперативне відшкодування збитків із-за негоди на заході.

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Автор: РБК-Україна