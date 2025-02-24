Європа стоїть на порозі нової ери через Трампа, - глава МЗС Нідерландів

Зауваження Велдкампа прозвучали після того, як Фрідріх Мерц, переможець виборів у Німеччині, засумнівався в тому, чи збережеться НАТО в "нинішньому вигляді" до червня, і заявив, що Європа повинна швидко створити незалежний оборонний потенціал.

"Епоха, що почалася з падінням Берлінської стіни, тепер закінчилася", - сказав Велдкамп, відповідаючи на запитання щодо висловлювань ймовірного наступного канцлера Німеччини, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу в Брюсселі.

"Як європейці, ми повинні об'єднатися не тільки в рамках ЄС, а й з британцями, норвежцями та іншими країнами, які хочуть брати участь, щоб протистояти новим викликам, які нам кидає, зокрема Трамп", - сказав він.

Європейські чиновники були спантеличені рішенням Трампа провести переговори з Росією щодо припинення війни проти України, відкинувши як Київ, так і Європу, а також попередженням його адміністрації про те, що Сполучені Штати більше не зосереджені на безпеці Європи в першу чергу.

"Ми всі перетворилися на голлістів", - сказав Велдкамп, маючи на увазі колишнього президента Франції Шарля де Голля, - "Це означає, що ми віддані нашим трансатлантичним відносинам, але з реалістичними очікуваннями щодо того, що це означає".

Більше санкцій

Міністри ЄС узгодили черговий пакет санкцій проти Москви, приурочений до третьої річниці вторгнення Росії в Україну, перед серією зустрічей у Брюсселі, Києві та Вашингтоні щодо України найближчими днями.

Лідери Євросоюзу зберуться на позачерговий саміт 6 березня, щоб обговорити додаткову підтримку України, гарантії європейської безпеки і способи фінансування потреб європейської оборони.

"Я ніколи б не подумав, що мені доведеться сказати щось подібне в телешоу, але після висловлювань Дональда Трампа минулого тижня... стало ясно, що цей уряд не надто піклується про долю Європи", - заявив Мерц після перемоги його консерваторів на виборах.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Європі доведеться продемонструвати силу, але при цьому працювати над збереженням зв'язків зі Сполученими Штатами.

"Ми всі відчуваємо зміну риторики США, особливо в останні два-три тижні", - сказав Ліпавський після прибуття на зустріч у Брюсселі. "Але це не означає, що ми припиняємо цю взаємодію. Якраз навпаки", - сказав він.

Демонстрація підтримки

Також 24 лютого кілька лідерів і міністрів ЄС відвідали Київ, щоб продемонструвати підтримку Україні, а лідери Франції та Великої Британії зустрінуться з Трампом у Сполучених Штатах цього тижня.

"Нашим головним пріоритетом залишається зміцнення опору України", - заявила в Києві голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. "Ми повинні прискорити негайну доставку зброї та боєприпасів", - додала вона. "І це буде в центрі нашої роботи найближчими тижнями".

За її словами, Україна виграє від планів ЄС щодо нарощування європейського виробництва озброєнь та оборонного потенціалу.