Европа стоит на пороге новой эры из-за Трампа, - глава МИД Нидерландов

Замечания Велдкампа прозвучали после того, как Фридрих Мерц, победитель выборов в Германии, усомнился в том, сохранится ли НАТО в "нынешнем виде" к июню, и заявил, что Европа должна быстро создать независимый оборонный потенциал.

"Эпоха, начавшаяся с падением Берлинской стены, теперь закончилась", - сказал Вельдкамп, отвечая на вопрос о высказываниях вероятного следующего канцлера Германии, прибыв на встречу министров иностранных дел Европейского Союза в Брюсселе.

"Как европейцы, мы должны объединиться не только в рамках ЕС, но и с британцами, норвежцами и другими странами, которые хотят участвовать, чтобы противостоять новым вызовам, которые нам бросает, в том числе Трамп", - сказал он.

Европейские чиновники были озадачены решением Трампа провести переговоры с Россией о прекращении войны против Украины, отвергнув как Киев, так и Европу, а также предупреждением его администрации о том, что Соединенные Штаты больше не сосредоточены на безопасности Европы в первую очередь.

"Мы все превратились в голлистов", - сказал Вельдкамп, имея в виду бывшего президента Франции Шарля де Голля, - "Это означает, что мы привержены нашим трансатлантическим отношениям, но с реалистичными ожиданиями относительно того, что это значит".

Больше санкций

Министры ЕС согласовали очередной пакет санкций против Москвы, приуроченный к третьей годовщине вторжения России в Украину, перед серией встреч в Брюсселе, Киеве и Вашингтоне по Украине в ближайшие дни.

Лидеры Евросоюза соберутся на внеочередной саммит 6 марта, чтобы обсудить дополнительную поддержку Украины, гарантии европейской безопасности и способы финансирования потребностей европейской обороны.

"Я никогда бы не подумал, что мне придется сказать что-то подобное в телешоу, но после высказываний Дональда Трампа на прошлой неделе... стало ясно, что это правительство не слишком заботится о судьбе Европы", - заявил Мерц после победы его консерваторов на выборах.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Европе придется продемонстрировать силу, но при этом работать над сохранением связей с Соединенными Штатами.

"Мы все чувствуем изменение риторики США, особенно в последние две-три недели", - сказал Липавский по прибытии на встречу в Брюсселе. "Но это не значит, что мы прекращаем это взаимодействие. Как раз наоборот", - сказал он.

Демонстрация поддержки

Также 24 февраля несколько лидеров и министров ЕС посетили Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, а лидеры Франции и Великобритании встретятся с Трампом в Соединенных Штатах на этой неделе.

"Нашим главным приоритетом остается укрепление сопротивления Украины", - заявила в Киеве председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы должны ускорить немедленную доставку оружия и боеприпасов", - добавила она. "И это будет в центре нашей работы в ближайшие недели".

По ее словам, Украина выиграет от планов ЕС по наращиванию европейского производства вооружений и оборонного потенциала.