Європа може зіткнутися з нестачею енергії у разі суворої зими, - МЕА
Європа може зіткнутися з нестачею енергії наступної зими після того, як вторгнення Росії в Україну посилило енергетичну кризу в регіоні. Глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль попередив про кризу в разі суворої зими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Мене особливо турбують ринки природного газу... якщо у нас буде сувора і довга зима, ми можемо зіткнутися з дуже важкими днями", - сказав Біроль на щорічній конференції МЕА з енергоефективності в Зондерборзі, Данія.
Біроль сказав, що, хоча уряди та компанії в даний час прагнуть забезпечити альтернативні джерела енергії, для урядів не менш важливо вжити заходів щодо зниження попиту.
За його словами, якщо європейські споживачі знизять температуру у своїх будинках на 2 градуси, буде зекономлено 20 млрд кубометрів природного газу, що еквівалентно обсягам, що надходять з Росії в Європу по "Північному потоку-1".
Нагадаємо, за даними Ради економічного аналізу Франції, повний заборона на імпорт енергоресурсів з Росії може в середньому призвести до втрати валового національного доходу країн ЄС у розмірі 0,2-0,3%. Це становить 100 євро на дорослу людину.
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