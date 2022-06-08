Європа може зіткнутися з нестачею енергії у разі суворої зими, - МЕА

Європа може зіткнутися з нестачею енергії наступної зими після того, як вторгнення Росії в Україну посилило енергетичну кризу в регіоні. Глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль попередив про кризу в разі суворої зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Мене особливо турбують ринки природного газу... якщо у нас буде сувора і довга зима, ми можемо зіткнутися з дуже важкими днями", - сказав Біроль на щорічній конференції МЕА з енергоефективності в Зондерборзі, Данія.

Біроль сказав, що, хоча уряди та компанії в даний час прагнуть забезпечити альтернативні джерела енергії, для урядів не менш важливо вжити заходів щодо зниження попиту.

За його словами, якщо європейські споживачі знизять температуру у своїх будинках на 2 градуси, буде зекономлено 20 млрд кубометрів природного газу, що еквівалентно обсягам, що надходять з Росії в Європу по "Північному потоку-1".