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Європа може зіткнутися з нестачею енергії у разі суворої зими, - МЕА

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Брюссель, Середа 08 червня 2022 12:26
Європа може зіткнутися з нестачею енергії у разі суворої зими, - МЕА Фото: Європа може зіткнутися з енергокризою (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європа може зіткнутися з нестачею енергії наступної зими після того, як вторгнення Росії в Україну посилило енергетичну кризу в регіоні. Глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль попередив про кризу в разі суворої зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Мене особливо турбують ринки природного газу... якщо у нас буде сувора і довга зима, ми можемо зіткнутися з дуже важкими днями", - сказав Біроль на щорічній конференції МЕА з енергоефективності в Зондерборзі, Данія.

Біроль сказав, що, хоча уряди та компанії в даний час прагнуть забезпечити альтернативні джерела енергії, для урядів не менш важливо вжити заходів щодо зниження попиту.

За його словами, якщо європейські споживачі знизять температуру у своїх будинках на 2 градуси, буде зекономлено 20 млрд кубометрів природного газу, що еквівалентно обсягам, що надходять з Росії в Європу по "Північному потоку-1".

Нагадаємо, за даними Ради економічного аналізу Франції, повний заборона на імпорт енергоресурсів з Росії може в середньому призвести до втрати валового національного доходу країн ЄС у розмірі 0,2-0,3%. Це становить 100 євро на дорослу людину.

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