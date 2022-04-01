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Европа не сможет заменить российский газ дорогим американским, - Орбан

Фото: венгерский премьер Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Артем Горовенко

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что Европа не сможет заменить российский газ дорогим американским. Сам он считает поставки российского газа единственными вариантом, поскольку у Венгрии нет выход к морю для приема сжиженного газа из США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на karpathir.com.

"Эта война - не наша война, здесь мы не можем победить, но можем все проиграть, вопрос в том, останется экономика или нет", - отметил Орбан в эфире "Кошут Радио".

Он добавил, что Венгрия осуждает нападение России на Украину, но "не может помочь помогать украинцам, уничтожая себя". Он также назвал невыполнимым предложение заменить дешевый российский газ на дорогой американский.

"Европа не сможет заменить российский газ дорогим американским", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось об отмене саммита Вышеградской группы из-за того, что Венгрия поддерживает Россию, исключая возможность эмбарго на импорт нефти и газа.

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