Європа скоротила імпорт із Росії на 86% після вторгнення в Україну: що купують

З початку війни обсяги торгівлі ЄС з Росією істотно впали, але нафта, газ і добрива продовжують поставлятися. Індія збільшила закупівлі нафти і вугілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Імпорт ЄС із Росії різко скоротився

За даними Eurostat, з першого кварталу 2022 року до першого кварталу 2025 року імпорт із Росії скоротився на 86%.

У першому кварталі 2025 року поставки товарів із Росії до ЄС становили 8,74 млрд євро (10,11 млрд доларів), тоді як чотири роки тому - 30,58 млрд євро. Основними статтями імпорту залишаються нафта, нікель, газ, добрива, залізо і сталь.

Енергоресурси, добрива і метал

Частка Росії в поставках нафти в ЄС знизилася з 28,74% у 2021 році до 2,01% у 2025 році. Обсяги імпорту скоротилися з 14,06 млрд євро до 1,48 млрд євро.

Імпорт російського газу впав із 48% до 17%, заліза і сталі - з 18,28% до 7,71%. За добривами Росія залишається найбільшим постачальником, хоча її частка знизилася з 28,15% до 25,62%.

США скоротили імпорт з Росії

Згідно з даними Бюро перепису населення США, імпорт товарів із Росії до США впав із 14,14 млрд доларів 2021 року до 2,5 млрд доларів у першій половині 2025 року.

З початку 2022 року США ввезли російської продукції на 24,51 млрд доларів. У 2024 році США закупили близько 1,27 млрд доларів російських добрив, збагаченого урану і плутонію на 624 млн доларів і паладію на 878 млн доларів.

Індія наростила закупівлі у Росії

Індія у відповідь на критику президента США Дональда Трампа про зростання поставок російської нафти звинуватила Захід у "подвійних стандартах". Нью-Делі нагадав, що країни ЄС і США продовжують закуповувати продукцію з Росії.

На відміну від ЄС, Індія збільшила імпорт з Росії з 8,25 млрд доларів у 2021 році до 65,7 млрд доларів у 2024 році, повідомило Міністерство торгівлі Індії.

Основним драйвером зростання стала нафта - з 2,31 млрд доларів у 2021 році до 52,2 млрд доларів у 2024 році. Поставки вугілля зросли з 1,12 млрд доларів до 3,5 млрд доларів, добрив - з 483 млн доларів до 1,67 млрд доларів.