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Європа сильно залежить від Китаю і має побоюватися цієї залежності, - прем'єр Фінляндії

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Четвер 17 листопада 2022 16:30
Європа сильно залежить від Китаю і має побоюватися цієї залежності, - прем'єр Фінляндії Фото: прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін (facebook.com/MarinSanna)
Автор: Константин Широкун

Європа нині надто залежить від Китаю в плані технологій і має побоюватися цієї залежності у перспективі.

Про це заявила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Давайте будемо чесними, у нас вже є вразливості. Ми бачимо це, коли дивимося на чіпи або напівпровідники, ми надто залежні і маємо побоюватися залежності", - заявила Марін.

За її словами, Європа може винести уроки зі своєї залежності від російських енергоносіїв, яка призвела до енергетичної кризи, що триває в Європі, а також до нестачі предметів медичного призначення, що спостерігається під час пандемії COVID.

"Ми повинні переконатися, що у нас є можливості та знання для створення цих технологій, і щоб ми не залежали від Китаю та інших авторитарних країн, які мають іншу логіку, ніж демократичні країни", — зазначила прем'єр-міністр Фінляндії.

Марін закликав Європу більше інвестувати у власний розвиток нових галузей технологій, таких як штучний інтелект та квантові обчислення.

Нагадаємо, президент Фінляндії пояснив, що думає про переговори з Путіним щодо миру в Україні.

Також Фінляндія розглядає можливість додаткового обмеження правочинів з нерухомістю громадянам Росії, включаючи повну заборону на володіння.

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