Європа сильно ризикує опаленням в цьому році

Консалтингова компанія Wood Mackenzie оприлюднила тривожний звіт. Аналітики вважають, що сховища ЄС завершать сезон закачування заповненими лише на 76%. Це станеться вже до жовтня. Такі показники є найгіршими з 2011 року.

Європейські сховища розпочали сезон лише з 28% запасів. Зараз рівень наповнення становить близько 48%, що значно менше, ніж зазвичай у цей період.

Війна в Ірані та газовий тупик

Головною причиною дефіциту стала велика війна в Ірані. Бойові дії фактично перекрили Ормузьку протоку, а через цей вузький шлях проходить п'ята частина світових постачань зрідженого газу (ЗПГ).

Також виробництво палива різко скоротили Катар та Об'єднані Арабські Емірати. Європа втратила стабільні джерела імпорту в критичний момент.

Ціни на газ спочатку злетіли, а потім тимчасово завмерли. Це затишшя відбулося на тлі чуток про перемир'я між США та Тегераном. Проте воно породило нову проблему.

Вартість палива на європейських хабах впала занадто низько. Це зробило ринок ЄС непривабливим для американських танкерів із ЗПГ. Постачальникам вигідніше відправляти газ в інші регіони світу. Ресурс просто не доходить до європейських споживачів.

У Брюсселі намагаються заспокоїти ринки. Речник Європейської комісії заявив, що "поточні рівні сховищ не створюють безпосередньої загрози енергетичній безпеці".