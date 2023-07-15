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Європа все ще чекає від США схвалення для навчання українців на F-16, - Politico

Фото: СШа все ще не видали схвалення для навчання українців на F-16 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європейські країни все ще чекають на офіційне схвалення від США для навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Його має підписати Держдеп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання цитує американських і європейських чиновників. Вони зазначають, що навчання українців на F-16 не може розпочатися, доки Державний департамент США офіційно не підпише запит на передачу інструкцій, авіасимуляторів та інших матеріалів, пов'язаних з літаками.

Представник Пентагону Гаррон Гарн заявив, що попри те, що президент США Джо Байден пообіцяв дати "зелене світло", офіційний запит ще розглядається.

При цьому у Пентагоні наголошуються, що процес схвалення передачі чутливих технологій озброєнь, особливо винищувачів, в США не є чимось незвичайним і займає певний час.

"З будь-яким експортним або навчальним пакетом Пентагон має переконатися, що ми готові до перекладу технічних посібників, пакетів технічних даних і плану підтримки перш ніж офіційні особи підпишуть передачу", - начальник відділу закупівель Пентагону Вільям Лаплант.

За даними Politico, партнери планують розпочати навчання пілотів у Румунії на F-16 у жовтні. На першому етапі сподіваюся навчати від шести до дев'яти українських пілотів. У Нідерландах повідомили, що виділять для цього два своїх літаки.

F-16 для України

Раніше партнери заявили про створення авіаційної коаліції для передачі Україні сучасних винищувачів, зокрема F-16. Очолюють коаліцію Нідерланди та Данія, які заявили про наміри навчати українських пілотів. Ці країни мають спеціальні авіаційні симулятори.

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що навчання українців на F-16 розпочнуться у серпні, а самі літаки Україна зможе отримати через шість-сім місяців.

При цьому на саміті НАТО у Вільнюсі Нідерланди та Румунія офіційно підтвердили, що навчатимуть українських пілотів. У Румунії заявили, що планують розпочати тренування вже наступного місяця.

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