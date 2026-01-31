Європа розробила план протидії Трампу, - NYT

Видання пише, що лідери європейських країн зібралися на екстрену вечерю наступного дня після того, як Трамп на Всесвітньому економічному форумі пригрозив Європі економічними труднощами, а також принизив політиків і піддав критиці їхні цінності.

Питання, яке було на столі, полягало в такому: що має зробити Європа, щоб впоратися зі швидким погіршенням відносин зі США, що проявилося в нав'язливому прагненні Трампа захопити Гренландію.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала продовжувати діалог президентом. Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягав наполягав наполягав на негайних заходах зі скорочення регулювання бізнесу в усій Європі, щоб стимулювати економічне зростання і знизити залежність від економіки США.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що для завоювання поваги Трампа Європа має продемонструвати готовність дати відсіч його погрозам.

За підсумками зустрічі було розроблено своєрідний план дій у відповідь. За словами трьох джерел, він полягає в тому, щоб зберігати спокій під час майбутніх провокацій Трампа, погрожувати відповідними митами і працювати за лаштунками над тим, щоб зробити Європу менш залежною у військовому та економічному відношенні від США.

Щоб заспокоїти Трампа в короткостроковій перспективі, європейці обговорюють способи зміцнення безпеки в Арктиці. У довгостроковій перспективі - сторони працюють над диверсифікацією торговельних відносин, поліпшенням збройних сил і зниженням залежності своїх країн від американських технологій.

Водночас Європа досі не має плану щодо швидкого встановлення військової автономії від США, а фінансова та банківська система регіону залишається фрагментованою, що ускладнює фінансування амбітних проєктів.

Крім того, процес ухвалення рішень затягується, а лідери Європи розходяться в думках щодо того, як реалізувати проєкт, що може тривати роки або десятиліття, зі зниження їхньої трансатлантичної залежності.