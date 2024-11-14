Європа просить Байдена збільшити допомогу Україні до приходу Трампа, - Bloomberg

Європа звертається з останнім проханням до адміністрації Джо Байдена, що йде, посилити американську підтримку України, щоб максимально зміцнити позиції Києва до закінчення президентського терміну в січні.

Як зазначає агентство, Дональд Трамп, який вступає на посаду 20 січня, заявив, що добиватиметься якнайшвидшого укладання угоди між Києвом і Москвою, що викликало стурбованість у Європі, що така угода буде невигідною для України і, можливо, закріпить успіхи, досягнуті Росією з моменту її вторгнення у 2022 році.

Європейські лідери та офіційні особи звернулися до США з проханням надати Україні більше зброї та артилерії, запровадити додаткові санкції проти ключових джерел доходів Росії та обмежити можливості Москви набувати заборонених технологій, які використовуються у зброї, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням. Багато з європейських запитів мали неформальний характер.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 13 листопада здійснив поспішно організовану поїздку до Брюсселя, щоб запевнити союзників по НАТО і Європейському Союзу в тому, що США активізують свої зусилля щодо відправки ресурсів в Україну напередодні інавгурації США, який різко розкритикував масштаб зусиль.

Ресурси, які він згадав - гроші, боєприпаси, зброя - в основному надходять із пакета на $61 млрд, ухваленого Конгресом США на початку цього року. Він додав, що "кожен долар, який є у нашому розпорядженні", буде поспішно використаний.

Хоча у Байдена залишається мало часу для виконання прохань, США вже працюють над ухваленням нових санкцій проти російського нафтового флоту та Північної Кореї, яка направила війська для надання допомоги Москві у військових діях, до кінця листопада, повідомили джерела, знайомі з ситуацією і які побажали залишитися неназваними. .

Європа прискорила зусилля захисту своїх інтересів, особливо коли йдеться про військові зусилля України, до того, як Трамп стане президентом. Трамп зайняв антагоністичну позицію щодо Європи і у вересні обійшов питання про те, чи хоче він, щоб Україна здобула перемогу.

"Наступні кілька тижнів матимуть вирішальне значення для того, щоб поставити Україну в сильну позицію", - сказав агентству Bloomberg Марк Леонард, співзасновник та директор аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин. Він сказав, що угода, про яку домовився Трамп, може спробувати заморозити конфлікт на лініях, де Росія зараз окупує 20% української території.

США зобов'язалися гарантувати, що всі гроші для України, які мають у розпорядженні, будуть використані до вступу Трампа на посаду. Однак постачання деяких видів зброї може зайняти багато місяців і вийти за рамки терміну повноважень Байдена.

"Ми зробимо все можливе, щоб підтримати Україну, перш ніж нова команда прийде до влади", - заявив начальник відділу закупівель армії США Дуглас Буш. "Але в той момент це буде їхнє рішення".

Удари вглиб Росії

Декілька лідерів ЄС також підштовхують США дозволити Україні використовувати західну зброю для завдання ударів по військових цілях на території Росії. Київ та його союзники вважають, що цей крок значно підвищить здатність охопленої війною країни захищати себе від атак Москви на критично важливу інфраструктуру.

Байден поки чинив опір цьому прохання, тоді як канцлер Німеччини Олаф Шольц відкрито виступив проти неї. Люди, знайомі з позицією США, заявили, що, на їхню думку, це вплине на поле бою і не варто ризику ескалації.

"Коли ми взаємодіємо з нашими американськими друзями та партнерами, я дуже сподіваюся, що ми продовжимо надавати підтримку українцям, у тому числі при завданні далеких ударів, щоб вони могли використовувати законну оборону, коли цілі використовуються для завдання ударів по обороні та інфраструктурі України", - заявив в інтерв'ю міністр Франції з європейських справ Бенджамін Хаддад.

Україна хоче використати британські крилаті ракети Storm Shadow та французькі SCALP для завдання ударів.

Зі свого боку ЄС готується до руйнівного президентства Трампа на тлі побоювань, що блоку доведеться збільшити допомогу Києву через скорочення американської підтримки. Він прагне прискорити переговори з Великобританією про новий пакт про оборону та безпеку.

Незважаючи на те, що ЄС є найбільшим постачальником допомоги Україні, Київ покладається на США у плані найважливіших військових ресурсів, таких як F-16 та ракети великої дальності ATACM. За даними Кільського інституту світової економіки, з початку конфлікту ЄС виділив 118 млрд євро.